“Un ragazzino accerchiato da 7 coetanei e accoltellato”: violenza in centro a Napoli La testimonianza di Giuseppe, un ragazzo che ha raccontato a Fanpage.it le scene di violenza a cui ha assistito nella serata di ieri nel centro storico di Napoli.

A cura di Valerio Papadia

Una serata di violenza nella movida del centro storico di Napoli, una violenza cieca e brutale alla quale, purtroppo, non è così inusuale assistere tra il dedalo di vicoli nel cuore della città. Mentre al Rione Sanità andava in scena la manifestazione Sanità Tà Tà, kermesse organizzata dalla III Municipalità per la vigilia dell'Epifania e in piazza Mercato centinaia di persone visitavano le tradizionali bancarelle per la Befana, in via Vincenzo Bellini, strada parallela a via Pessina che sfocia in piazza Dante, si sfiorava l'ennesima tragedia: un ragazzo veniva circondato da un gruppetto di coetanei e accoltellato.

Il racconto di un testimone: "È stato agghiacciante"

A raccontare a Fanpage.it la violenta aggressione è Giuseppe, un giovane che, come tanti, ieri sera, venerdì 5 gennaio, si trovava all'esterno di uno dei numerosi locali che sorgono in via Bellini. All'improvviso, all'estremità della strada, quella che conduce in piazza Dante, intorno alle 23.40 Giuseppe ha notato un ragazzo correre via, inseguito da un gruppetto di coetanei.

"Il ragazzo è stato circondato da 7 coetanei – racconta Giuseppe a Fanpage.it – l'hanno buttato per terra e uno di loro lo ha colpito al fianco con una coltellata. Quello che ha sferrato il fendente avrebbe voluto infierire, ma è stato trascinato via dagli altri e sono scappati via. Si trattava di ragazzi tra i 16 e i 20 anni massimo".

Giuseppe racconta ancora che il povero malcapitato ha perso i sensi per qualche minuto, ma che poi ha ripreso conoscenza. "È arrivata l’ambulanza qualche minuto dopo e la polizia ancora più tardi" prosegue ancora Giuseppe, che conclude, lapidario: "È stato agghiacciante".