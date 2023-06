Un quintale di carne avariata scoperto prima che fosse venduto in negozio Un quintale di carne bovina sequestrata e distrutta dalle forze dell’ordine: stava per essere venduta nonostante fosse pericolosa per la salute.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Un quintale di carne bovina è stato sequestrato a bordo di un furgone dagli agenti della Polstrada di Avellino all'uscita di Baiano dell'autostrada A16 Napoli-Canosa. Il furgone era appena uscito dall'autostrada per raggiungere la vicina località di Forino, nell'Avellinese, dove si trova il negozio al quale la carne era destinata per la vendita al dettaglio. Carne che però era mal conservata, trasportata in una cella frigorifera non funzionante e in condizioni igienico-sanitarie precarie, e dunque rischiosa per la salute dei consumatori.

Il sequestro è avvenuto dopo un normale controllo all'uscita dell'autostrada: la Polstrada di Avellino ha fermato il conducente di un furgone che in quel momento stava uscendo dal casello di Baiano, nell'Avellinese, per ispezionarne l'interno. E qui gli agenti hanno fatto la scoperta: all'interno, infatti, c'era oltre un quintale di carne bovina che, oltre ad essere tenuta in condizioni-igienico sanitarie precarie, era trasportata in una cella frigorifero che però non funzionava, non garantendo così la temperatura necessaria per un trasporto salubre della carne, che ha finito per diventare avariata. L'automezzo, inoltre, è anche risultato sprovvisto di assicurazione. Alla fine dei controlli l'autista, un commerciante napoletano, è stato multato per cinquemila euro: la carne, come emerso dai documenti di trasporto, era destinata ad un negozio di Forino. Il furgone è stato al contempo sequestrato, mentre la carne bovina sequestrata, dopo l'intervento dei funzionali dell'Azienda Sanitaria Locale di Avellino, è stata distrutta perché pericolosa ed inutilizzabile.