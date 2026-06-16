Un pugno e la caduta sul gradino: il titolare del pub The Queen al Vomero operato d’urgenza, è in pericolo di vita

L’aggressione fuori dal locale in via Ruoppolo, la zona dei giardinetti del Vomero. L’uomo, 50 anni, sbatte la testa cadendo ed è ora in gravi condizioni.

La zona di via Ruoppolo, scenario dell’aggressione

Un pugno al volto, poi la fuga nel buio. E lui che cade all'indietro e batte la testa su un gradino, davanti alla saracinesca del suo locale. È la scena che i carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli si trovano a ricostruire in via Giambattista Ruoppolo al Vomero, all'esterno del pub "The Queen – Gin & Beer". Vittima il proprietario del locale, 50 anni. Sono stati i sanitari del 118 ad allertare i militari, dopo essere intervenuti per soccorrerlo. Secondo quanto emerso finora, poco prima l'uomo sarebbe stato avvicinato da uno sconosciuto, che lo avrebbe colpito con un pugno al viso per poi allontanarsi. Le cause dell'aggressione sono ancora in corso di accertamento.

È nella caduta che il 50enne avrebbe sbattuto la testa contro un gradino. Un dettaglio che ha trasformato un'aggressione in un dramma. Il personale del 118 lo ha trasportato cosciente al pronto soccorso dell'ospedale Cardarelli, in codice rosso. Ma le sue condizioni sono peggiorate rapidamente tanto da metterlo in pericolo di vita: in nottata è stato operato d'urgenza nel reparto di Neurochirurgia. L'intervento chirurgico è terminato alle 8 del mattino. La prognosi resta riservata.

A indagare sulla vicenda sono i carabinieri della compagnia Vomero, che stanno ricostruendo la dinamica dell'aggressione e lavorano per dare un volto e un nome all'uomo che ha colpito ed è poi sparito. Resta da chiarire il movente: se si sia trattato di una lite degenerata, di un tentativo di rapina o di altro. Gli investigatori puntano sulle telecamere della zona per ricostruire i minuti precedenti al pugno.

Giardinetti di via Ruoppolo, intensificati i controlli già da stasera

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, rende noto di aver disposto un'intensificazione dei servizi di controllo e vigilanza del territorio. Il prefetto «manifesta la propria vicinanza alla vittima» e rende noto che le forze dell’ordine proseguono il loro impegno sull’area di riferimento e nei quartieri limitrofi. La vicenda sarà oggetto di particolare approfondimento in sede di Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica.