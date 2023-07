“Un pirata della strada mi ha tamponato”. Ma è una bugia, l’incidente l’ha fatto da solo: denunciato Un uomo di 55 anni è stato denunciato dalla polizia. Agli agenti aveva raccontato di essere stato tamponato da un pirata della strada, ma le immagini di videosorveglianza lo hanno incastrato.

A cura di Valerio Papadia

Ha perso il controllo della sua auto, sulla Tangenziale di Napoli, e si è schiantato contro il guardrail. Ai poliziotti intervenuti sul posto e ai medici che lo hanno visitato, però, ha pensato bene di raccontare di essere stato tamponato da un altro automobile, poi dileguatasi dopo l'incidente. I poliziotti, però, hanno presto scoperto le sue bugie: per questo, un 55enne napoletano è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria.

L'incidente risale allo scorso 15 giugno. Tra gli svincoli di Agnano e Fuorigrotta, il 55enne ha improvvisamente perso il controllo della sua automobile e ha urtato il guardrail centrale di separazione delle due carreggiate; l'auto aveva terminato la corsa con la parte anteriore rivolta nel senso opposto di marcia, causando pericolo ed intralcio alla circolazione.

Agli agenti della Sottosezione Fuorigrotta della Polizia Stradale, intervenuti sul posto, l'uomo ha però raccontato di essere stato tamponato, sul lato posteriore sinistro, da un'altra automobile, il cui conducente si era allontanato dopo l'incidente, facendo perdere le sue tracce. Versione che ha ripetuto anche ai medici che lo hanno visitato in ospedale e che pertanto è stata inserita nel referto destinato all'Autorità Giudiziaria.

Il 55enne è stato incastrato dalle telecamere sulla Tangenziale

I poliziotti, però, non ci hanno messo molto a smascherare la bugia del 55enne: grazie all'analisi della dinamica dell'incidente e, soprattutto, grazie alla visione delle immagini delle telecamere presenti sulla Tangenziale di Napoli, gli agenti hanno potuto accertare che nell'incidente era rimasto coinvolto soltanto il veicolo guidato dall'uomo.

Oggi, il 55enne si è presentato presso il comando della Sottosezione di Polizia Stradale di Fuorigrotta per chiedere di formalizzare la denuncia per omissione di soccorso e fuga a carico di un ignoto, conducente dell'auto che lo avrebbe tamponato. A quel punto, i poliziotti lo hanno denunciato per simulazione di reato, falso ideologico e guida senza patente perché revocata.