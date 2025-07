Un ormeggio abusivo sequestrato a Bacoli: 54 le barche ancorate all’interno

Un ormeggio abusivo con 54 imbarcazione ancorate è stato sequestrato a Bacoli, nei Campi Flegrei, dalla Guardia di Finanza quest'oggi. L'intervento del Reparto Operativo Aeronavale di Napoli è avvenuto nell’ambito dell’intensificazione dei servizi per il contrasto dell’abusivismo demaniale e commerciale, e continueranno nei prossimi giorni, spiegando dal Comando, al fine di "contrastare ogni forma di abusivismo e tutelare gli imprenditori che operano nel rispetto delle regole".

Sequestrato l'intero specchio acqueo, di 2.200 metri quadri: il responsabile, titolare di una concessione di 900 metri quadri, è stato denunciato alla competente autorità giudiziaria per occupazione abusiva del demanio marittimo. All'attività hanno preso parte anche unità navali e del Nucleo Sommozzatori del Corpo. Controlli che, come detto, continueranno per tutta la stagione turistica e che si intensificheranno anche nei prossimi mesi, man mano cioè che si avvicinerà la data di inizio dell'America's Cup, per la prima volta nel Golfo di Napoli, e che porterà con sé una enorme richiesta di posti per i natanti da tutto il mondo, e che dunque potrebbe veder "fiorire" anche gli ormeggi abusivi, già normalmente molto presenti lungo tutta la costa nonostante i controlli serrati da parte delle forze dell'ordine.