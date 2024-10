video suggerito

Un nuovo biglietto unico per visitare Palazzo Reale e Villa Pignatelli Sarà possibile comprare un unico biglietto cumulativo intero al costo di 17 euro per visitare entrambe le strutture.

A cura di Redazione Napoli

Da lunedì 7 ottobre 2024, coloro che volessero visitare a Napoli il Palazzo Reale in piazza Plebiscito e la Villa Pignatelli alla Riviera di Chiaia, avranno la possibilità di acquistare un unico biglietto cumulativo intero al costo di 17 euro. Sarà comunque sempre possibile acquistare anche biglietti separati per ciascun museo. Il costo per visitare il Palazzo Reale di Napoli è di 15 euro, mentre a Villa Pignatelli con 5 euro è possibile visitare il Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes e il Museo delle Carrozze. Per i giovani dai 18 ai 25 anni il biglietto (cumulativo o separato) costa comunque 2 euro; l'ingresso per i minori di 18 anni è gratuito.

I due siti potranno essere visitati anche in giornate diverse con una validità temporale di un mese dalla prima validazione. Intanto l'ingresso sarà gratuito per tutti ogni prima domenica del mese grazie all'iniziativa del Ministero della Cultura "Domenica al museo" che coincide con l'ultima giornata di un evento che è ormai diventato un appuntamento culturale fisso, il Campania Libri Festival (4-6 ottobre) con i grandi protagonisti del panorama letterario nazionale e internazionale.

Chi parteciperà all'evento organizzato dalla Fondazione Campania dei Festival al Palazzo Reale, dedicato quest'anno alle Operette morali di Giacomo Leopardi, avrà la possibilità di visitare gratuitamente il museo. Sarà anche l'ultima occasione per visitare gratuitamente la mostra Quattro secoli di storia.

La Fabbrica di Palazzo Reale nella Galleria del Genovese prorogata fino al prossimo 29 ottobre. Intensa anche la prima domenica del mese a Villa Pignatelli, dove oltre alla visita gratuita al Museo Diego Aragona Pignatelli Cortes e al Museo delle Carrozze (dalle 9.30 alle 17) sarà possibile assistere a due concerti a pagamento che si terranno nella veranda neoclassica della storica dimora affacciata sulla Riviera di Chiaia.