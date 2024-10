Campania Libri Festival 2024 a Palazzo Reale dal 4 al 6 ottobre: il programma

Al via la fiera dei libri a Palazzo Reale in piazza Plebiscito a Napoli: fino a domenica 6 ottobre stand, presentazioni e dibattiti.

Campania Libri 2024: parte la fiera dell'editoria al Palazzo Reale in piazza Plebiscito a Napoli. Dal 4 al 6 ottobre tante le proposte della rassegna letteraria diretta dal il filosofo e docente universitario Massimo Adinolfi. Anche quest'anno, la parte fieristica è ben rappresentata dai numerosi da stand che corrono lungo i porticati di Palazzo Reale, cui si affiancano incontri, dibattiti, presentazioni di libri e quest'anno anche una puntata del podcast "Tintoria" di Daniele Tinti e Stefano Rapone che intervisteranno lo scrittore Donato Carrisi, evento già sold out.

Scrive Adinolfi presentando quest'edizione dell'evento culturale:

Un corpo si muove, ogni movimento lascia tracce e scopre nuovi paesaggi: che cosa è nel suo potere, quali poteri lo attraversano? Corpi, tracce, paesaggi, poteri, sono le parole a cui è affidata la terza edizione del Campania Libri Festival, dedicata alle Operette morali di Giacomo Leopardi. Che, a duecento anni dalla loro prima stesura, restano uno dei documenti più grandi del suo pensiero (il cui manoscritto è a Napoli, alla Biblioteca Nazionale).

Cosa arcana e stupenda, mirabile e insieme contraddittoria è la vita per il poeta delle operette e dei canti; e lo è anche per chiunque la cerchi nelle pagine di un libro. Nonostante e anzi proprio per la sua fragilità, la sua precarietà, la sua mortalità. Che cosa fare allora dei nostri corpi, della nostra ignuda natura, delle tracce che lascia e dei paesaggi che schiude?