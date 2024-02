“Un mondo di solidarietà” 2024 con Mario Biondi e Enzo Gragnaniello al Teatro Mediterraneo L’evento sabato 24 febbraio al Teatro Mediterraneo, condotto da Maria Mazza e Gianluca Impastato. Trapanese: “Uno degli eventi di beneficenza più importanti di Napoli” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

Enzo Gragnaniello e Mario Biondi

Torna a Napoli “Un mondo di solidarietà” 2024, l’evento benefico, con spettacoli e interventi, patrocinato dal Comune di Napoli. La XV edizione che va in scena quest'anno, sabato 24 febbraio al Teatro Mediterraneo, vedrà la partecipazione, tra gli altri, di Mario Biondi ed Enzo Gragnaniello. Madrina sarà Mariagrazia Cucinotta. Alla Fondazione Santobono Pausilipon, diretta da Flavia Matrisciano, saranno devoluti i fondi raccolti, che verranno impiegati per l’acquisto di un elettromiografo di superficie per la valutazione della funzione muscolare dei bambini con patologie neurologiche o ortopediche.

Lo spettacolo è già sold out. La serata sarà condotta da Maria Mazza e Gianluca Impastato, con la regia di Janpa Serino e Francesco Mastandrea. L'iniziativa è stata presentata mercoledì 21 febbraio 2024, al Comune di Napoli, dall’assessore alle Politiche Sociali Luca Trapanese, dal direttore artistico Diego Di Flora e dalla direttrice della Fondazione Santobono Pausilipon, Flavia Matrisciano. Ha moderato la giornalista Nunzia Marciano.

Per l'assessore Luca Trapanese,

“Il Comune di Napoli, su indicazione del sindaco e con il mio appoggio, ha concesso gratuitamente il teatro Mediterraneo perché si tratta di uno degli eventi più importanti nella nostra città legati alla beneficenza, a cui tutti partecipano in maniera completamente gratuita. Inoltre, il contributo raccolto quest’anno si aggira intorno ai 30mila euro e servirà ad acquistare un macchinario necessario per i bambini. Noi ci tenevamo a dare il nostro piccolo aiuto per la riuscita di questo momento serio e importante di beneficenza”.

Mentre il direttore artistico Diego Di Flora ha spiegato:

“Quest’anno vedremo un grandissimo spettacolo guidato da due mattatori che sono Maria Mazza e Gianluca Impostato, con la madrina d’eccezione Maria Grazia Cucinotta che da quindici edizioni ci accompagna in questa kermesse. Ci saranno cantanti e comici che hanno accettato il nostro invito per raggiungere l’obiettivo e comprare un elettromiografo di superficie per il Santobono”.

La direttrice della Fondazione Santobono Pausilipon, Flavia Matrisciano, ha concluso:

“Da diversi anni ‘Un mondo di solidarietà’ è vicino ai nostri bambini e al nostro ospedale con il sostegno di tutta la città di Napoli e degli artisti che si esibiscono gratuitamente per migliorare la qualità di vita dei nostri piccoli pazienti. Questa serata consentirà di acquistare un elettromiografo per la valutazione dei bambini con patologie neurologiche o ortopediche: un macchinario importantissimo per migliorare la diagnostica e quindi la cura di questi bambini con malattie croniche”.