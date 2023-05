Un biglietto per festeggiare lo Scudetto del Napoli: l’idea dell’Anm in edizione limitata Un biglietto celebrativo dello Scudetto del Napoli: l’idea di Anm e Comune di Napoli. Saranno diffusi solo 500mila esemplari a partire da martedì 16 maggio.

L'Azienda Napoletana Mobilità ha deciso di omaggiare il Napoli Campione d'Italia con un biglietto celebrativo: lo ha reso noto la stessa azienda, assieme al Comune di Napoli. Il biglietto, che sarà valido su tutte le linee Anm (Linea 1 della metropolitana, autobus e funicolaro), costerà regolarmente 1,20 euro e sarà valido come gli altri suoi "simili" per una corsa singola, ma la sua pecurialità sarà quella di essere ad edizione limitata: appena 500mila le copie stampate, che saranno distribuite per la rivendita a partire da martedì 16 maggio.

Facile pensare che a partire da quel giorno si aprirà una "caccia" al biglietto vera e propria, che diventerà a tutti gli effetti un biglietto ricercatissimo dai collezionisti, in particolare da quelli tifosi del Napoli. Quella dell'Azienda Napoletana Mobilità è solo l'ultimo in ordine di tempo dei riconoscimenti che sta ottenendo il Napoli Calcio e i suoi giocatori dopo la vittoria del Terzo Scudetto. Un po' ovunque stanno nascendo murales, ma anche piatti e bevande ad hoc nei ristoranti e nei bar che stanno riscontrando un notevole successo, non solo tra i comuni tifosi ma anche con i tanti turisti che stanno affollando la città in questo periodo per partecipare alla grande festa che durerà almeno fino a fine campionato, con la consegna del trofeo in occasione di Napoli-Sampdoria del 4 giugno, ultima gara della stagione terminata con il titolo di Campioni d'Italia per i calciatori del Napoli.