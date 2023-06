Un balcone abusivo sequestrato dalla Polizia Municipale di Napoli Un balcone abusivo sequestrato a Napoli: era privo di ogni autorizzazione, nonché realizzato senza neppure le obbligatorie misure di sicurezza del caso.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il balcone abusivo sequestrato dalla Polizia Municipale

Un balcone abusivo scoperto dalla Polizia Municipale di Napoli, che ha fatto scattare subito i sigilli: il balcone è stato posto sotto sequestro, e il proprietario dell'appartamento è stato deferito all'autorità giudiziaria. La scoperta è avvenuta durante dei normali controlli di opere edili in corso al piano rialzato di un edificio ad uso abitativo lungo via Emanuele Gianturco, nell'ex zona industriale cittadina, a ridosso della periferia orientale del capoluogo partenopeo.

Il balcone abusivo sequestrato dalla Polizia Municipale su via Emanuele Gianturco

Gli agenti, appartenenti all'Unità Operativa di Poggioreale, si erano recati sul posto per i controlli, scoprendo che queste erano completamente prive di ogni titolo autorizzativo, e per di più realizzate in assenza delle necessarie ed obbligatorie misure di sicurezza. Nel complesso, si trattava di un balcone di circa sei metri quadri e realizzato con tavelloni e travi in ferro, entrambe innestate direttamente nella muratura perimetrale del palazzo di via Gianturco, ad una altezza di due metri dalla strada pubblica cittadina. Terminati i controlli di rito, gli agenti della polizia municipale hanno deferito il proprietario dell'immobile di via Emanuele Gianturco, che aveva anche commissionato le opere edili abusive, nonché posto sotto sequestro il balcone stesso, in attesa dell'iter dell'autorità giudiziaria.