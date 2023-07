Un 12enne e un 15enne accoltellati a via Stadera, entrambi finiscono in ospedale Due ragazzini di 12 e 15 anni accoltellati a distanza di pochi minuti su via Stadera: ipotesi dell’unico evento.

Due minori, rispettivamente di 12 e 15 anni, sono finiti in ospedale questa notte con ferite da arma da taglio: i due episodi, spiegano i carabinieri, sembrerebbero essere collegati visto che sono avvenuti nello stesso luogo ed a distanza di pochi minuti l'uno dall'altro, peraltro con le medesime modalità. I due non sarebbero in pericolo di vita, se la caveranno con diversi giorni di prognosi per le ferite subite. Carabinieri che ora lavorano per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e accertare cause e responsabilità nella vicenda.

Il primo dei due minori è arrivato attorno all'una, accompagnato dai genitori e da personale medico del 118, all'ospedale Santobono: presentava diverse ferite di arma da taglio, e se la caverà con 15 giorni di prognosi. Secondo quanto avrebbe spiegato il ragazzino, sarebbe stato aggredito da ignoti per motivi sconosciuti su via Stadera, nel quartiere Poggioreale. A chiamare i carabinieri è stato lo stesso personale del 118 che ha accompagnato minore e genitori al Santobono. Il secondo caso è avvenuto appena dieci minuti dopo quando nuovamente, ma stavolta dall'ospedale Pellegrini, si è presentato un giovane di soli 15 anni accompagnato dai genitori, con ferite di armi da taglio. Anche nel suo caso, l'aggressione era avvenuta da ignoti e per motivi sconosciuti sempre su via Stadera. Se la caverà con 10 giorni di prognosi per le ferite riportate a gamba e gluteo sinistri.

I carabinieri di Poggioreale hanno effettuato intanto un sopralluogo su via Stadera, dove hanno trovato diverse tracce di sangue all'altezza del numero civico 86 della lunga arteria che a Poggioreale delimita il Rione Cesare Battisti. Circostanze che hanno lasciato pensare agli stessi militari dell'Arma ad un unico evento, seppur ancora tutto da ricostruire. Probabile che verranno nuovamente sentiti entrambi i ragazzi feriti, ambedue provenienti anche dalla stessa zona nord di Napoli.