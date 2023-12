Ultimo torna a Napoli in scooter (stavolta col casco): concerto a sorpresa ai Quartieri Spagnoli Bagno di folla ai Quartieri Spagnoli per il cantautore romano, che ha fatto il suo debutto live con il nuovo singolo “Occhi Lucidi”, ospite della Fondazione Foqus.

A cura di Pierluigi Frattasi

Foto da ultimopeterpan su TikTok

Ultimo torna a Napoli in scooter e questa volta mette il casco. La sua visita a Napoli dello scorso maggio fu immortalata in un video sui social dove era in motorino, assieme ad altre due persone, senza indossare il casco, con in sottofondo la sua canzone "Sul finale": video poi diffuso dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi Sinistra) che non risparmiò le critiche. Ieri Ultimo è tornato a Napoli, questa volta guidando lui stesso lo scooter e indossando rigorosamente il casco protettivo.

Concerto a sorpresa ai Quartieri Spagnoli

L'occasione è stata il concerto a sorpresa ai Quartieri Spagnoli, dove il cantautore romano è stato ospite di Fondazione Foqus, accolto da centinaia di fan in delirio che hanno avuto la fortuna di assistere al debutto live del nuovo singolo "Occhi lucidi", pubblicato venerdì scorso, primo dicembre. Il videoclip sta già spopolando sui social ed è diventato virale soprattutto a Napoli, anche grazie alla presenza, accanto ad Ultimo, dell'attrice Maria Esposito, la Rosa Ricci di "Mare fuori", amatissima tra i teenagers.

Ultimo, nome d'arte di Niccolò Morici, cantautore 27 enne tra i più popolari oggi in Italia, è arrivato a Napoli ieri mattina, accolto dal bagno di folla dei suoi supporter all'Hotel Vesuvio sul Lungomare di via Partenope. Nel pomeriggio, quindi, ha partecipato all'iniziativa di solidarietà "Sogni appesi a Foqus", organizzata dalla Fondazione Onlus che opera nei Quartieri Spagnoli, con la partecipazione anche degli artigiani ombrellai a Napoli.

Ultimo ha regalato al quartiere una installazione luminosa per Natale. Il cantautore sarà a Napoli nuovamente l'8 e 9 giugno 2024 per un grande concerto allo Stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta. La prima data è andata quasi sold out, ma c'è ancora posto per la seconda. Ci sono tutti i presupposti, insomma, per bissare il grande successo di pubblico dello spettacolo che si è tenuto nel 2022 sempre al Maradona.

Ultimo in scooter a Napoli lo scorso maggio nel video diffuso dal deputato Francesco Borrelli