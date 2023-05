Udinese-Napoli, città già pronta alla partita e preparata alla festa scudetto Napoli è già pronta alla partita al cardiopalmo contro l’Udinese e ai possibili festeggiamenti notturni.

Napoli è pronta. Alle ore 20.45 Dazn in streaming trasmetterà Udinese-Napoli, 33esima giornata del campionato di calcio di Serie A 2022-2023 e forse partita decisiva per sancire la certezza matematica del titolo di campione d'Italia alla società sportiva Calcio Napoli. In città è già una bolgia: allo stadio di Fuorigrotta, il "Maradona", installati 10 maxi-schermi per consentire la visione collettiva della partita dallo stadio friulano, prima volta nella storia del calcio italiano.

È scattato un piano traffico col blocco della circolazione veicolare in gran parte del centro storico e delle zone più popolose della città, i trasporti sono stati prorogati fino a notte e ora tocca alla squadra di Luciano Spalletti: vittoria o un pareggio e lo scudetto torna a Napoli dopo 33 anni.

In molte zone della città già dal primo pomeriggio caroselli improvvisati con trombe, fumogeni e bandiere, alcuni di tifosi in attesa di andare allo stadio a vedere la partita sui maxi-schermi, altri di persone che resteranno incollate alla tv per godersi il match.

Nel caso in cui il Napoli dovesse vincere lo scudetto si prevedono affluenze di tifosi in festa in piazza Trieste e Trento, piazza Plebiscito, al Murale di Maradona ai Quartieri spagnoli, in via Tribunali, piazza Bellini, piazza Miraglia, a Materdei organizzata visione collettiva con la partita proiettata su un telone, molti bar e pub daranno modo di far assistere alla partita ai loro clienti.

Massiccia la presenza di forze dell'ordine in città, in zona piazza Carlo III blindati della polizia pronti a intervenire in caso ve ne fosse la necessità ma fino a oggi si è trattato di una festa vera, allegra, sicuramente con grosse ripercussioni sulla quotidiana vita dei napoletani ma null'altro.

Ordinanze di sicurezza e maxischermo nelle piazze anche in provincia di Caserta. Da Gricignano a Cesa, passando per Succivo, Arienzo, Cervino, Casapesenna, Casal di Principe, San Cipriano, Parete, sono tante le città che hanno previsto la visione in piazza dell'importante sfida.