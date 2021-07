Ucciso per un parcheggio, arrestato l’ultimo del branco che ammazzò Maurizio Cerrato

È stato arrestato oggi dai carabinieri il quarto componente del gruppo che, lo scorso 19 aprile, ha aggredito e ucciso il 61enne Maurizio Cerrato per aver difeso la figlia in una lite nata per un parcheggio in strada a Torre Annunziata (Napoli). Si chiama Francesco Cirillo.