Ucciso in strada a 24 anni a colpi di pistola: agguato in centro a Torre Annunziata Ucciso in Corso Umberto I a Torre Annunziata un uomo di 24 anni. Colpito in strada da diversi proiettili. Indagano i carabinieri.

A cura di Pierluigi Frattasi

Ucciso in strada a 24 anni a colpi di pistola. L'episodio è accaduto a Torre Annunziata, in corso Umberto I, non lontano dal Tribunale, poco prima delle ore 22,00 di questa sera, mercoledì 7 febbraio 2024. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono subito arrivate le forze dell'ordine con i carabinieri della locale compagnia. L'uomo sarebbe stato ucciso, colpito da alcuni proiettili esplosi da uno sconosciuto.

Ucciso un 24enne in strada a Torre Annunziata

Si tratterebbe di un 24enne, accertamenti in corso sulla sua identità completa. Mentre restano ancora da chiarire la dinamica e la matrice. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima si trovava all'esterno di una polleria, nei pressi del Tribunale di Torre Annunziata, nel centro del comune oplontino della provincia di Napoli, quando sarebbe stata raggiunta improvvisamente da uno sconosciuto, forse a bordo di uno scooter, e freddata con una raffica di proiettili.

L'agguato nei pressi del Tribunale

Il killer si sarebbe poi dileguato. Per il 24enne non ci sarebbe stato nulla da fare: sarebbe deceduto sul colpo a seguito delle ferite riportate. Sul posto sono arrivati anche i soccorsi del 118, ma non avrebbero potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Sono in corso le indagini per chiarire quanto avvenuto e cercare elementi utili a ricostruire la dinamica dell'agguato e a individuare e identificare i responsabili. Non è escluso che le forze dell'ordine possano acquisire eventuali immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti nella zona, oltre a raccogliere eventuali testimonianze.