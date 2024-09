video suggerito

Ucciso e dato alle fiamme a Napoli, identificato il corpo: è un 20enne di Pianura La Squadra Mobile ha identificato il corpo trovato in via Torre Poerio, a Pianura: si tratta di un giovane del quartiere, ritenuto vicino agli ambienti criminali locali.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

È stato identificato il cadavere carbonizzato trovato questa mattina in via Torre Poerio, quartiere Pianura, nella periferia occidentale di Napoli: si tratta di un 20enne della zona, con un precedente di polizia ma mai condannato e quindi incensurato, ritenuto vicino agli ambienti della criminalità organizzata locale. Le indagini sono affidate alla Squadra Mobile della Questura di Napoli, intervenute questa mattina sul luogo del ritrovamento; il corpo era stato dato alle fiamme in una campagna in stato di abbandono in una traversa di via Montagna Spaccata, lungo lo stradone che conduce verso la zona dei Pisani e quindi verso il limitrofo comune di Quarto.

Dai primi accertamenti era emerso che sul cadavere c'erano tre fori di proiettile: appare quindi verosimile che il giovane sia stato ammazzato e che poi il corpo sia stato bruciato per nasconderne l'identità o quantomeno per coprire le tracce di chi l'ha ucciso. Allo stato, tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, quella secondo cui il luogo del ritrovamento possa non coincidere con quello dell'omicidio: il ragazzo potrebbe essere stato ammazzato in una zona diversa e il corpo potrebbe essere stato successivamente portato in via Torre Poerio per appiccare l'incendio.

Le indagini, viste le modalità dell'omicidio e della distruzione del corpo, si concentrano sulla criminalità organizzata del quartiere; attualmente gli investigatori avrebbero registrato in zona un ricompattamento del clan Carillo-Perfetto, in particolare dopo l'arresto di diversi appartenenti al gruppo Santagata, identificato come la banda che negli scorsi mesi, approfittando delle operazioni di polizia contro i gruppi di camorra storici, avrebbe preso il controllo di alcune piazze di spaccio di Pianura.