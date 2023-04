Turisti rubano in un negozio di Capri: scoperti, la negoziante decide di non denunciarli Rubano occhiali da sole in un negozio ad Anacapri, ma vengono scoperti dalla Guardia di Finanza: la negoziante, recuperata la merce, decide di non denunciarli.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Sono stati beccati dopo aver rubato occhiali da sole in negozio sull'isola di Capri: ma la proprietaria, recuperata la merce, ha deciso di "graziarli" e di non denunciarli, e così per loro non scatterà alcun provvedimento. La vicenda è accaduta sull'Isola Azzurra, nel comune di Anacapri. Protagonisti due turisti che credevano di essere riusciti a farla franca, rubando alcune paia di occhiali da sole all'interno di un negozio locale e poi allontanandosi riprendendo la loro "gita" turistica.

Non sapevano che, in realtà, la Guardia di Finanza di Capri li teneva sotto controllo attraverso le telecamere di videosorveglianza del Centro Storico. E così, i Baschi Verdi sono riusciti facilmente a ritrovarli e poche ore dopo il colpo li hanno anche raggiunti: la coppia aveva ancora con sé anche gli occhiali rubati nel negozio in precedenza. I finanzieri hanno così posto sotto sequestro la merce, riportandola alla proprietaria del negozio per formalizzare anche la denuncia di furto: ma qui, la sorpresa.

La negoziante infatti ha deciso di non sporgere denuncia ai finanziari ed anzi, una volta recuperata la merce, si è limitata a ringraziare gli uomini del nucleo mobile della Guardia di Finanza di Capri, coordinata dal luogotenente Antonino De Martino, composto dal maresciallo Michele Spitaleri e dai finanzieri Marco Vincenti e Pasquale Caponnetto, rinunciando a rivolgersi alla giustizia avendo ormai riottenuto gli occhiali da sole rubati poco prima. A quel punto, per la coppia nessun rischio: avendo rinunciato la negoziante a sporgere denuncia, i due hanno potuto riprendere la loro gita turistica a Capri.