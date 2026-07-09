Rubano il borsello di un turista sul Lungomare di Napoli, poi spendono 1.500 dollari con le sue carte di credito

Due uomini sono stati arrestati a Napoli dagli agenti della Polizia Municipale: i due, giudicati con rito direttissimo, sono stati condannati a 1 anno e 8 mesi.

Immagine di repertorio

Hanno sottratto il borsello a un malcapitato, un turista americano che si trovava in spiaggia in via Caracciolo, sul Lungomare di Napoli, e poi hanno fatto shopping con le sue carte di credito, sperando di farla franca: due uomini sono stati arrestati dagli agenti della Polizia Municipale. I poliziotti del Gruppo Intervento Territoriale sono stati avvicinati dal malcapitato turista statunitense in piazza Trieste e Trento: l'uomo ha riferito loro di essere stato vittima del furto del borsello mentre si trovava sul Lungomare, mostrando agli agenti anche i dati del dispositivo di geolocalizzazione presente nel portafogli e le transazioni eseguite dai malfattori con la sua carta di credito.

Grazie alle informazioni ricevute, i poliziotti municipali si sono recati in uno dei negozi in cui le carte di credito del turista erano state utilizzate e, grazie alla visione delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, sono riusciti a farsi un'idea abbastanza chiara dei due soggetti che stavano cercando.

I due ladri arrestati e condannati con rito direttissimo

Al culmine di una rapida attività di indagine, i due soggetti sono stati rintracciati in via Oberdan: al momento dell'arresto avevano con sé la merce acquistata con le carte di credito rubate, vale a dire due smartphone di alta gamma, calzature griffate, sigarette e alcol, per un valore complessivo di 1.500 euro. I due arrestati, entrambi di nazionalità marocchina, sono risultati privi di documenti e sprovvisti di regolare permesso di soggiorno; uno di loro era già destinatario di un provvedimento di espulsione. Infine, su disposizione del pm, i due sono stati giudicati con rito direttissimo e condannati a 1 anno e 8 mesi di reclusione.