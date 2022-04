Turista sviene e rischia di morire: salvata da un carabiniere che parla francese Una turista francese rischia di morire dopo uno svenimento: salvata da un carabiniere che parla francese ed permettendo ai soccorsi di giungere velocemente.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Una turista francese rischia di morire dopo uno svenimento, ma viene salvata da un carabiniere che parlando la sua lingua è riuscito a spiegare ai medici cosa fosse accaduto. La vicenda è accaduta due giorni fa a Salerno, ma è stata resa nota soltanto oggi. Protagonisti una coppia di turisti francesi in vacanza ad Amalfi ed i carabinieri del posto.

La videochiamata per tranquillizzare il marito della donna

La donna ha avuto uno svenimento nei pressi del cimitero di Amalfi: il marito, allarmato, ha provato a chiamare i carabinieri, ma sapeva esprimersi soltanto in francese. Ma fortunatamente anche l'operatore che aveva risposto alla chiamata conosceva la lingua transalpina: il militare ha così deciso di usare una videochiamata per tranquillizzare il turista, facendosi spiegare meglio il tutto e inviando sul posto i soccorsi. L'uomo, calmatosi, è riuscito a spiegare al carabiniere cosa fosse accaduto e dove si trovassero in quel momento, permettendo ai soccorsi di arrivare in poco tempo.

Svenuta per uno shock anafilattico, la donna ora sta bene

Giunta l'ambulanza, il carabiniere ha fatto da interprete tra il turista francese ed i sanitari, spiegandogli la situazione: la donna infatti, come emerso dai controlli medici successivi, era stata colpita da uno shock anafilattico che le aveva fatto perdere i sensi. Poco prima, la donna aveva ingerito accidentalmente frutta con guscio, e aveva assunto tre pastiglie di antistaminici che le avevano procurato lo svenimento. Portata così al pronto soccorso, i medici l'hanno curata e anche grazie al poco tempo perso, ha avuto in salvo la vita.