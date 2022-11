Turista straniera fotografa il fiordo di Furore, muore travolta dalla mareggiata Una coppia di turisti stranieri è stata inghiottita da un’onda mentre fotografava la mareggiata a Furore, in Costiera Amalfitana; la donna è deceduta.

A cura di Nico Falco

Una turista straniera è deceduta in Costiera Amalfitana, in provincia di Salerno: è stata inghiottita da un'onda mentre, insieme al marito, stava fotografando la mareggiata sugli scogli del fiordo di Furore. L'acqua ha trascinato la coppia in mare, l'uomo è riuscito a salvarsi grazie all'aiuto di un residente mentre per la donna non c'è stato nulla da fare: il corpo ormai senza vita è stato recuperato a galla a pochi metri dalla costa.

La tragedia nella mattinata di oggi, 23 novembre. I due, che hanno tra i 45 e i 50 anni, erano in vacanza a Positano, alloggiavano in un bed and breakfast. Secondo quanto appurato dagli uomini della Guardia Costiera di Amalfi, guidati dal comandante Oronzo Montagna, questa mattina erano andati a Furore e si erano spinti verso la spiaggetta per scattare delle fotografie al mare agitato. Probabilmente sono stati sorpresi da un'onda anomala mentre erano troppo vicini all'acqua: travolti entrambi, sono stati trascinati in mare. I primi soccorsi sono arrivati da un residente del posto, allertato dalle urla della coppia, che ha lanciato delle funi in mare per aiutarli: l'uomo si è aggrappato alla prima cima mentre la donna non è riuscita ad afferrare la seconda.

I militari della Guardia Costiera hanno recuperato il cadavere poco dopo, col supporto di una imbarcazione del gruppo battellieri Amalfi. Il corpo è stato portato sulla banchina del molo di Amalfi, è stato avvisato il magistrato di turno della Procura di Salerno che dovrà decidere se disporre o meno il sequestro per l'autopsia e per le indagini. Le condizioni del marito della donna non desterebbero preoccupazione.