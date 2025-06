video suggerito

Turista si tuffa in piscina e muore, tragedia in Cilento. Indagini in corso Un uomo di 75 anni, proveniente dall'Emilia Romagna, è morto nel pomeriggio di oggi dopo un bagno in piscina ad Ascea, nella provincia di Salerno.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Una giornata di vacanza e di relax si è trasformata in tragedia per un uomo di 75 anni, deceduto in circostanze ancora da chiarire nel pomeriggio di oggi, lunedì 9 giugno, ad Ascea, località marittima del Cilento, in provincia di Salerno. Da quanto si apprende il 75enne, che si trovava in vacanza ad Ascea insieme a una comitiva proveniente dall'Emilia Romagna, si è tuffato in piscina, dove stava trascorrendo la giornata e, improvvisamente, si è sentito male, sotto gli occhi degli amici e degli altri bagnanti.

L'allarme è scattato tempestivamente: sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 della Misericordia di Omignano con un'ambulanza, nonché un'automedica: nonostante tutti i tentativi dei soccorritori di rianimare l'uomo, per il 75enne non c'è stato nulla da fare. La tragedia ha scosso fortemente la comitiva proveniente dall'Emilia Romagna che accompagnava la vittima, tutti i presenti che hanno assistito alla scena, nonché la comunità locale, già piena di persone in vacanza. Sono in corso gli opportuni accertamenti da parte della competente Autorità Giudiziaria per comprendere le cause del decesso del turista; da una prima ricostruzione, l'uomo sarebbe deceduto per cause naturali.