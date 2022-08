Turista muore a mare in Costiera Amalfitana, colto da malore mentre fa il bagno a Conca dei Marini La vittima è un uomo originario di Sorrento. Il corpo è stato recuperato dalla Guardia Costiera.

A cura di Pierluigi Frattasi

Turista muore mentre fa il bagno a Conca dei Marini in Costiera Amalfitana. La vittima è un uomo di 69 anni, originario di Sorrento, deceduto probabilmente dopo essere stato colpito da un malore improvviso mentre era a mare. A lanciare l'allarme, attorno alle ore 11, è stata la moglie, che si è preoccupata quando non l'ha visto più tornare, chiedendo anche l'aiuto di altri bagnanti. Il corpo è stato poi ritrovato e recuperato dalla Guardia Costiera, che aveva avviato immediatamente le ricerche dopo la richiesta di aiuto. Era vicino a degli scogli, poco lontano dalla spiaggia e dal caseggiato. La tragedia è avvenuta questa mattina. La salma è stata poi trasportata ad Amalfi dalla Guardia Costiera.

Il corpo recuperato dalla Guardia Costiera

La macchina dei soccorsi era scattata tempestivamente. Sul posto sono intervenuti gli uomini della Guardia Costiera e gli operatori dell'idroambulanza di base al porto turistico di Maiori. Purtroppo, però, il medico di bordo non ha potuto far altro che costatare il decesso dell'uomo. Il corpo del 69enne è stato poi trasportato, a bordo della motovedetta della Capitaneria di Porto, al molo Darsena di Amalfi per il successivo trasbordo e il trasferimento disposto dal magistrato alla sala mortuaria del Presidio ospedaliero di Castiglione di Ravello, dove sarà effettuato l'esame autoptico, dal quale potrebbero emergere ulteriori elementi per capire cosa sia accaduto. La tragedia ha molto scosso tutta la comunità di Amalfi, che ha espresso le condoglianze alla famiglia, per la terribile perdita. Tanti i messaggi di cordoglio da parte dei cittadini, pubblicati anche sul web.