Turista francese morta a Positano: colta da malore mentre era in spiaggia La donna è stata soccorsa dalla Croce Rossa e portata in elicottero al Ruggi di Salerno.

A cura di Pierluigi Frattasi

Immagine di repertorio

Tragedia a Positano oggi pomeriggio, dove una turista francese è stata colta da malore ed è morta mentre si trovava in spiaggia. L'episodio, secondo le prime ricostruzioni, è avvenuto attorno alle ore 13,30 nel comune della costiera amalfitana considerato una delle perle del mar Mediterraneo. La donna era al mare, quando si sarebbe sentita male e sarebbe svenuta, perdendo conoscenza.

Soccorsa dalla Croce Rossa e trasportata al Ruggi

Immediatamente sono scattati i soccorsi, allertati dagli altri bagnanti che si sono allarmati. Sulla spiaggia di Positano è arrivata l'idroambulanza della Croce Rossa, del presidio sanitario presente sulla Spiaggia Grande. Il personale medico sanitario è subito intervenuto. Secondo le prime informazioni, la donna sarebbe stata colta da un arresto cardiocircolatorio.

A quel punto sono scattate le manovre salvavita da parte del personale sanitario per cercare di rianimarla. In spiaggia, nel frattempo, è arrivata anche l'eliambulanza. La paziente è stata caricata sull'elicottero con il verricello per essere trasportata in codice rosso all'Ospedale Ruggi di Aragona di Salerno. A bordo del velivolo sono proseguite la manovre di soccorso nel tentativo di rianimare la turista francese.

Leggi anche Due morti sui campi di calcetto nel Napoletano: malore mentre stavano giocando

Inutili i tentativi di salvarle la vita

L'elicottero è poi atterrato attorno alle 14,20 presso l'Ospedale Ruggi di Salerno. Qui la donna è stata portata in sala emergenza dove sono proseguiti i tentativi di rianimarla, da parte del personale medico di turno, con scosse di defibrillatore e iniezioni di adrenalina. Ma non ci sarebbe stato nulla da fare: alle ore 15,00 sarebbe stato costatato il decesso della donna.