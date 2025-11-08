napoli
Turista ferito ai Quartieri Spagnoli, accoltellato alle gambe nella notte

Un 28enne ruandese, residente in Inghilterra, è stato accoltellato in vico Lungo San Matteo, Quartieri Spagnoli, a Napoli; il giovane è stato dimesso con 10 giorni di prognosi.
A cura di Nico Falco
Immagine di repertorio
Immagine di repertorio

Un turista di 28 anni, originario del Ruanda e residente in Inghilterra, è stato ricoverato nel Pronto Soccorso dell'Ospedale dei Pellegrini nella notte: è stato accoltellato alle gambe, a ferirlo sarebbero stati tre sconosciuti. Il giovane non è in pericolo di vita; sull'accaduto sono in corso indagini affidate ai carabinieri della Compagnia Centro.

L'aggressione, stando alle parole della vittima, sarebbe avvenuta in vico Lungo San Matteo, poco prima le 5 di oggi, 8 novembre. Il 28enne non ha parlato di tentativo di rapina né di litigio: a suo dire i tre, sconosciuti, lo avrebbero fermato e lo avrebbero colpito senza apparente motivo; diversi i fendenti sferrati, tutti diretti verso le gambe. Il 28enne è stato soccorso e accompagnato al Pellegrini, dove i medici hanno escluso conseguenze gravi: dopo le medicazioni del caso è stato dimesso con prognosi di dieci giorni.

In ospedale sono intervenuti anche i carabinieri, allertati, come da prassi, dai sanitari, che hanno raccolto la testimonianza del 28enne per l'avvio delle indagini. Sono state acquisite le registrazioni di alcune telecamere di videosorveglianza della zona; dalle immagini i militari contano di ricavare elementi utili per identificare i responsabili dell'aggressione, che subito dopo avere ferito il 28enne si sarebbero dileguati velocemente a piedi.

napoli
