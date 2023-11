Turista bresciana a Napoli per la prima volta, non vuole più andare via: “Mi sono sentita a casa” In un video, pubblicato su TikTok dalla figlia, la donna esprime le sue considerazioni su Napoli, dopo averla visitata per la prima volta: “Mi sono innamorata, ci starei un altro mese”.

A cura di Valerio Papadia

La didascalia in sovraimpressione al video recita: "Mia mamma e Napoli", seguita da un cuore azzurro, come il colore della città. Il video, pubblicato su TikTok dalla figlia, che riprende con il cellulare, mostra una donna bresciana, per la prima volta in visita in città, affacciata al balcone di una camera, quella di uno dei tanti hotel o delle case vacanze che si affacciano sul Lungomare di Napoli, su Castel dell'Ovo e sul Golfo. "Mamma, adesso che dobbiamo partire, che dobbiamo lasciare Napoli, come ti senti?" chiede la figlia alla madre, in primo piano nel video, al termine della vacanza. E allora la donna, anche visibilmente emozionata, comincia a raccontare le sensazioni vissute durante la sua prima volta a Napoli.

"Sento che questi tre giorni sono volati – esordisce la turista bresciana – ci vorrei rimanere ancora un mese, per riuscire a vedere un po' tutto". La donna prosegue: "Mi è piaciuta tantissimo, ho conosciuto bravissima gente, ti accolgono come se fossi una della famiglia – dice, concedendosi poi un saluto scherzoso ad Antonio il barista, evidentemente l'uomo che le ha servito colazione e caffè durante queste giornate napoletane".

La turista torna poi ancora una volta sull'accoglienza ricevuta a Napoli: "Qui è tutto un altro mondo rispetto a Brescia, tutta un'altra cosa, la gente è molto più affabile, ti accoglie, ti fa sentire a casa, anche se non sei a casa tua". E poi, dopo la promessa di ritornarci, un invito: "Se avete qualche giorno libero, venite a Napoli".