video suggerito

Aneurisma all’aorta rimosso in endoprotesi all’ospedale di Avellino: è la prima volta al Sud L’intervento, primo nel suo genere nel Sud Italia, è stato eseguito su un paziente di 77 anni che, cinque giorni dopo l’operazione, è stato dimesso. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Valerio Papadia

18 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Per la prima volta nel Sud Italia è stato eseguito un delicato intervento in endoprotesi: l'operazione è stata eseguita all'ospedale San Giuseppe Moscati di Avellino. L'intervento, effettuato dall'equipe di Chirurgia Vascolare del nosocomio irpino, diretta dal professor Loris Flora, è stato praticato su un paziente di 77 anni, in maniera completamente endovascolare, per rimuovere un aneurisma aortico; l'operazione è perfettamente riuscita e, dopo essere stato trasferito in reparto, il paziente è stato dimesso cinque giorni dopo l'intervento e ha potuto fare ritorno a casa.

Che cos'è l'endoprotesi

La tecnica in endoprotesi costituisce un'alternativa alla chirurgia tradizionale. In questo caso, l'endoprotesi è stata utilizzata per praticare una incisione diretta sul torace del paziente al fine di rimuovere la dilatazione di un tratto dell'aorta che può provocare la rottura della parete e dar luogo ad una emorragia interna che spesso risulta fatale.