Turista borseggiato sul bus Anm 161, fa la foto al ladro lo fa arrestare Gruppo di turisti preso di mira dai borseggiatori sul bus Anm. Uno di loro fotografa il ladro e il complice.

A cura di Redazione Napoli

Chi dice che fotografare, riprendere in video o meglio ancora, posizionare tag Gps negli oggetti non serva a recuperarli in caso di furto sbaglia di grosso. Lo dimostra un fatto avvenuto a Napoli, dove un borseggiatore di 53 anni è stato arrestato con l'accusa di rapina ai danni di un gruppo di turisti a bordo di un autobus dell'Anm, azienda comunale del trasporto pubblico.

Nei suoi confronti la Polizia ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della Procura partenopea. Secondo quanto ricostruito, il 53enne, insieme a un complice, al momento irreperibile, ha tentato di rapinare il gruppo di turisti a bordo dell'autobus di linea.

La prontezza di riflessi di uno dei turisti, che durante l'aggressione era riuscito ad immortalare l'azione con il proprio smartphone, fotografando i due rapinatori, ha permesso ai poliziotti della sezione investigativa del Commissariato Dante di individuare i due destinatari dell'ordinanza.