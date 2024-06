Turista australiana morta a Capri, si è sentita male dopo il bagno a mare

video suggerito

A cura di Pierluigi Frattasi

Turista australiana fa il bagno nelle acque del mare di Capri, poco distante da Marina Piccola, ma si sente improvvisamente male e muore. La vittima è una donna di 65 anni che, secondo le prime informazioni, era in vacanza assieme al compagno in penisola sorrentina, dove avrebbe noleggiato una barca con marinaio a bordo, per un'escursione sull'Isola Azzurra. La coppia sarebbe salpata da Piano di Sorrento questa mattina con un piccolo gozzo, facendo rotta per l'isola dei faraglioni.

La donna si è sentita male dopo la nuotata

Giunti sul posto i due si sarebbero tuffati per godersi qualche ora di relax al mare. Dopo il tuffo e la nuotata, la donna, però, una volta risalita sull'imbarcazione, si sarebbe sentita male. Un malore improvviso, la cui natura non è stata ancora chiarita. Sono stati avvisati immediatamente i soccorsi. Giunti sul posto, però, i sanitari non sono riusciti a salvarle la vita, nonostante i tentativi disperati messi in campo.

Avvisati soccorsi e autorità

La donna purtroppo è deceduta. Sono state avvisate le autorità competenti. Non è escluso che possano essere condotti ulteriori accertamenti per capire cosa sia accaduto e quale possa essere stata l'origine del malore fatale. La morte della donna ha molto scosso la comunità di Capri e della penisola sorrentina che si sono strette nel lutto attorno alla famiglia della vittima, nel momento di dolore estremo, portando le loro condoglianze. Solo ieri un altro lutto nel Napoletano. Un turista inglese di 56 anni è morto, probabilmente a causa di un infarto, dopo la scalata del Vesuvio, quando era a pochi metri dal cratere.