Tragedia sul Vesuvio, turista inglese muore durante la scalata a pochi passi dal cratere Il turista 56enne si è sentito male ed è deceduto nonostante i soccorsi. L'incidente nella mattinata di oggi.

A cura di Pierluigi Frattasi

Il cono del Vesuvio e i turisti in fila

Tragedia questa mattina sul Vesuvio, dove un turista inglese di 56 anni, Mark John, è morto mentre era impegnato nella scalata del vulcano che domina Napoli. L'uomo era assieme alla sua compagna, quando, ad un certo punto, per motivi ancora da chiarire, è stato colto da un improvviso malore, a pochi metri dal cratere. Si è accasciato, apparentemente privo di conoscenza. Purtroppo, non c'è stato nulla da fare, nonostante l'intervento dei soccorsi che hanno cercato di rianimarlo, l'uomo non ce l'ha fatta ed è deceduto.

L'uomo colto da malore sulla cima del Vesuvio

Mark John, un turista inglese di 56 anni, ha perso la vita durante la scalata del vulcano, nonostante gli sforzi eroici delle guide vulcanologiche. Mark, secondo le prime ricostruzioni, era arrivato a Napoli dall'America per ammirare le meraviglie del capoluogo partenopeo. Dalle prime informazioni, sembrerebbe che l'uomo, operato recentemente al cuore, sia stato colpito da un infarto fulminate. Ma si tratta solo di ipotesi, al momento, e bisognerà aspettare eventuali ulteriori accertamenti clinici per avere la certezza della causa della morte.

Sul posto sono subito arrivati i soccorsi, con le Guide Vulcanologiche Presidio Vulcano Vesuvio, sotto la guida del presidente Paolo Cappelli, che hanno lottato contro il tempo, utilizzando i defibrillatori disponibili nel parco per cercare di rianimare il 56enne. Un tentativo disperato di salvargli la vita durato oltre 40 minuti, ma, purtroppo, senza esito. Poco dopo, sul posto, è giunto anche il personale di un’ambulanza medicalizzata del 118, che però non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo.

La scomparsa del turista straniero ha molto scosso la comunità del vesuviano. Ulteriori accertamenti saranno condotti per cercare di appurare le cause del decesso. Tra le ipotesi, quella che possa aver influito anche la temperatura della giornata molto calda e afosa, nonostante il vento.