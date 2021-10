Prevenzione del tumore al seno, a Napoli Lilt e farmacie informano su ambulatori e visite gratuite Secondo il Ministero della Salute, quello al seno è il primo tumore riscontrato nelle donne. In occasione del mese della prevenzione, Lilt di Napoli e 113 farmacie partenopee si sono unite per sensibilizzare le donne napoletane sull’importanza della diagnosi in tempo. Le farmacie coinvolte distribuiranno opuscoli sul tema e forniranno informazioni sugli ambulatori in cui effettuare visite gratuite.

Ottobre è il mese della prevenzione del tumore al seno. Secondo i dati riportati dal Ministero della Salute, in Italia nel 2020 quello alla mammella è il tumore più frequente nelle donne: si tratta del 30% di tutte le neoplasie. Secondo i dati Istat del 2018, il carcinoma mammario ha causato oltre 13mila decessi. Dalla fine degli anni novanta, però, come riportato dal Ministero della Salute, si osserva una continua flessione della mortalità per questo tipo di tumore: un risultato ottenuto in gran parte grazie a diagnosi precoci e ai progressi fatti dalla medicina.

Lilt e 113 farmacie di Napoli per la lotta al tumore al seno

Sensibilizzare le donne sul tema della prevenzione è fondamentale. Con questo obiettivo nasce la collaborazione tra Lilt (Lega italiana per la lotta contro i tumori) di Napoli e 113 farmacie partenopee. I farmacisti napoletani sosterranno la campagna informativa, per l'attività di prevenzione senologica della Campagna Nastro Rosa 2021, attraverso la distribuzione di opuscoli forniti dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori, fornendo informazioni sul tema e sugli ambulatori cittadini e di provincia per le visite gratuite.

«Si tratta della prima di una serie di iniziative condivise – ha spiegato Adolfo Gallipoli D'Errico, presidente della Lilt – che vedranno le farmacie napoletane ottime protagoniste delle attività di divulgazione delle nostre più importanti iniziative di prevenzione oncologica. Una collaborazione che riteniamo particolarmente preziosa considerata l'assoluta fiducia riposta dal cittadino nella figura del farmacista e dei suoi preziosi consigli».

Quest'iniziativa, resa possibile grazie a Federfarma Napoli e all'Ordine dei Farmacisti di Napoli, rientra nell'ambito della collaborazione prevista dal Protocollo d'intesa con la Federazione degli Ordini dei Farmacisti Italiani, sottoscritta dal presidente della Federazione, Andrea Mandelli, e da Francesco Schittulli, presidente nazionale della Lilt.