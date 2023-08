Tubo del gas tranciato durante i lavori per le fogne, evacuato palazzo ad Avellino Intervento dei Vigili del Fuoco nel centro di Avellino: durante i lavori per le fognature era stato tranciato un tubo del gas. L’area messa in sicurezza.

A cura di Nico Falco

I Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Tagliamento, nel centro di Avellino, per una fuga di gas: durante i lavori di scavo per un allacciamento fognario l'area era stata improvvisamente invasa dalla puzza, chiaramente riconoscibile. Dai successivi accertamenti è emerso che gli operai della ditta, durante le manovre coi mezzi da lavoro, avevano avevano inavvertitamente tranciato una tubazione di media pressione, provocando così la fuoriuscita del metano. In via precauzionale è stata disposta l'evacuazione di un edificio adiacente ma la situazione, molto delicata, è stata gestita senza intoppi ed è tornata dopo poco sotto controllo.

L'intervento nella mattinata di oggi, 1 agosto. I pompieri, una volta verificato il danneggiamento del tubo e individuata quindi la causa della perdita di gas, hanno proceduto con la messa in sicurezza dell'area interessata e quindi con l'evacuazione del palazzo limitrofo. In seguito sono intervenuti gli addetti della società che gestisce la fornitura di gas e si sono occupati della riparazione della condotta lesionata. Successivamente, a pericolo cessato, è stato consentito ai residenti di rientrare nelle loro abitazioni; non si registrano feriti.

Nella stessa mattinata i Vigili del Fuoco del distaccamento di Grottaminarda sono intervenuti presso un plesso scolastico di via De Gasperi, dove era stato segnalato un incendio. Le fiamme erano partite da un impianto fotovoltaico, il rogo è stato domato in poco tempo, e l'edificio è stato messo in sicurezza; la tempestività dell'intervento ha fatto sì che la struttura non riportasse danni significativi.