Truffa falsi sms in Campania, allarme della Regione: “Non è il Cup, non rispondete, vi fanno pagare”

Torna la truffa dell'sms falso del Cup in Campania. Telefonini inondati da messaggi che chiedono di contattare un fantomatico e inesistente "Centro Unico Primario", Cup, appunto, che richiama la sigla del Centro Unico Prenotazioni della Campania, quello per prenotare le visite mediche e altre prestazioni sanitarie. Ma se si risponde si attiva un numero a pagamento che spilla soldi dal cellulare. A lanciare l'allarme è proprio la Regione Campania, che ha diramato un avviso rivolto a tutti i suoi oltre 5 milioni di abitanti. "Si invitano i cittadini campani – si legge nel comunicato di Palazzo Santa Lucia – a prestare massima attenzione a un tentativo di truffa tramite SMS".

Cosa dice il messaggio truffa sui telefonini

Ma cosa dice il messaggio truffa sui telefonini? Ecco il testo: "In alcuni casi – ricostruisce la Regione – viene chiesto di contattare con urgenza gli "uffici GUP – Gestione Unica Prenotazione" ad un numero che inizia per 899; in altri, si richiede di contattare il ‘Centro Unico Primario' ad un numero che inizia con 893, per ‘importanti comunicazioni che la riguardano' Non richiamare, Non rispondere, cancella subito il messaggio! Si tratta di numeri a pagamento che non hanno alcun collegamento con il CUP della Regione Campania. Diffida sempre di messaggi sospetti e, se li ricevi, segnala alla polizia postale".

La truffa degli sms diffusa già l'anno scorso

Non è una novità. Messaggi truffaldini del finto Cup erano stati diffusi già l'anno scorso e a farne le spese era stato l'ospedale Antonio Cardarelli di Napoli, il più grande nosocomio del Mezzogiorno. L'sms in quel caso chiedeva di chiamare urgentemente per una prenotazione, facendo leva sulle preoccupazioni per la salute delle persone, ma invece era un finto numero a pagamento, uno di quelli con il prefisso 899. In quel caso il testo del messaggio era intestato a CUP info, sigla che richiama il Centro Unico Prenotazioni del sistema sanitario regionale, e recitava: "La pregiamo di contattare con urgenza i nostri Uffici Cup al seguente numero 899 (…) per importanti comunicazione che la riguardano".