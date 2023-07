Truffa all’Asl di Benevento sulle protesi per disabili, 15 indagati: c’è anche un funzionario L’inchiesta della Repubblica di Benevento e della Guardia di Finanza ha portato anche alla sospensione per un anno di un funzionario dell’Asl sannita.

A cura di Valerio Papadia

Truffa ai danni dell'Asl di Benevento: questa la scoperta effettuata in seguito alle indagini della Procura della Repubblica sannita e della Guardia di Finanza e che ha portato, oggi, a 15 persone indagate. Tra queste c'è anche un funzionario dell'Ufficio Assistenza Riabilitativa dell'Asl di Benevento, che è stato destinatario di un provvedimento di sospensione dai pubblici uffici per 12 mesi, un anno. Inoltre, per due rappresentanti legali di due società che fornivano presidi sanitari e protesi, anche per disabili, è scattato il divieto di contattare la Pubblica Amministrazione per 12 mesi. Per tutti i 15 indagati l'accusa è quella di corruzione e truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche.

Le indagini dei militari delle Fiamme Gialle si sono avvalse di intercettazioni telefoniche e ambientali, nonché dell'analisi di chat su dispositivi mobili in uso agli indagati. L'attività investigativa ha permesso di scoprire che il funzionario dell'Asl di Benevento, grazie alla sua posizione, riceveva sistematicamente denaro dai rappresentanti di tre imprese sanitarie per compiere atti contrari ai doveri di ufficio.

In particolare, ai pazienti venivano consegnate protesi e presidi sanitari di qualità e valore inferiori a quelli richiesti, mentre dall'Asl alle aziende sanitarie fornitrici dei suddetti presidi venivano liquidati importi equivalenti a presidi di qualità e costo superiori.