Trovato un cadavere in mare al Porto di Salerno: è un uomo di 35 anni La scoperta è stata effettuata oggi, giovedì 13 ottobre, al Porto Turistico Masuccio Salernitano, in piazza della Concordia, nel cuore di Salerno.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Il cadavere di un uomo di 35 anni è stato rinvenuto nel Porto di Salerno: il corpo galleggiava in mare. La scoperta è stata effettuata questa mattina, giovedì 13 ottobre, al Porto Turistico Masuccio Salernitano, in piazza della Concordia, nel cuore di Salerno. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato, che hanno identificato la vittima: si tratta, come detto, di un 35enne salernitano, del quale non sono ancora state diffuse le generalità. Il corpo è stato recuperato, da un primo esame esterno, non ci sarebbero segni di violenza: al momento, però, gli inquirenti non possono escludere nessuna ipotesi circa la morte del 35enne; da quanto si apprende, gli indumenti della vittima sono stati ritrovati su una panchina in piazza della Concordia. Come da prassi, sulla salma sarà effettuata, nei prossimi giorni, l'autopsia, disposta dall'Autorità Giudiziaria, che servirà a individuare le precise cause del decesso.

Un altro cadavere trovato a Salerno solo pochi giorni fa

Soltanto qualche giorno fa, proprio a Salerno, venne ritrovato il corpo di un uomo di 61 anni. La macabra scoperta è stata effettuata in un dirupo sottostante via Benedetto Croce: è stato necessario l'impiego dei vigili del fuoco del reparto Speleo-Alpino-Fluviale per recuperare il corpo. Come detto, la vittima è un 61enne: da quanto si apprende, il cadavere era in stato di decomposizione, quindi il decesso sarebbe avvenuto qualche giorno prima del ritrovamento.