Trovato un cadavere in mare ad Ercolano al largo di Punta Quattro Venti: è un uomo del posto Il corpo di un 70enne è stato recuperato al largo di Punta Quattro Venti dalle forze dell’ordine: la salva portata al Secondo Policlinico per l’autopsia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il corpo di un uomo è stato trovato nello specchio di mare antistante Punta Quattro Venti ad Ercolano, nella provincia vesuviana di Napoli. Si tratta di C.D., un 70enne del posto e residente nella cittadina nota a livello mondiale per gli scavi della città risalente al periodo romano. Ad accorgersi del corpo sarebbe stato un passante, che ha subito chiamato le forze dell'ordine: sul posto sono giunti così membri del personale della Capitaneria di porto di Torre del Greco, i Carabinieri della Tenenza di Ercolano, la Polizia locale ed il personale del 118 con le ambulanze. Il tutto è avvenuto questa mattina, domenica 23 giugno, in un tratto di mare che prende il nome dalla "curva a gomito" della spiaggia e dove si trovano alcune delle spiagge e dei lidi più noti dell'intera cittadina ercolanese.

La salma, recuperata dal personale della Guardia Costiera, è stata quindi trasportata presso il Secondo Policlinico di Napoli, su disposizione del magistrato di turno che ha aperto un fascicolo di inchiesta. Non è chiaro, al momento, se l'uomo possa essere finito in mare in maniera accidentale oppure se si sia trattato di un gesto volontario: toccherà ai medici del Secondo Policlinico cui è stata affidata la salma fare chiarezza con un'autopsia, che dovrà chiarire cause e circostanze del decesso del settantenne, la cui identità non è stata resa nota dalle forze dell'ordine, che indagano a 360 gradi sulla vicenda. Non è escluso che l'uomo possa aver avuto un malore mentre era in mare, ma non è del tutto escluso che possa trattarsi di un gesto volontario o di un incidente. Maggiore chiarezza si avrà nelle prossime ore.