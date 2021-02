in foto: Andrea Baldi

È di Andrea Baldi il corpo trovato carbonizzato nel parcheggio del centro commerciale "Le Porte di Napoli" ad Afragola questa mattina. Baldi, 49 anni, era uno stimato commerciante di Frattamaggiore, nell'hinterland partenopeo, ed era molto conosciuto negli ambienti sportivi per essere stato il direttore generale della Frattese Calcio, società calcistica della quale era stato anche tra i rifondatori durante la presidenza di Rocco d'Errico. Ancora oggi era uno dei soci sostenitori del club dei nerostellati e partecipava spesso alle trasmissioni sportive televisive locali.

Mistero però sull'esatta dinamica della tragedia: non si sa se sia trattato di un suicidio, di un omicidio o addirittura di un incidente: la guardia giurata del centro commerciale che ha visto il corpo stamane nella Jeep Renegade parcheggiata, ha chiamato subito le forze dell'ordine, che sono intervenute. Ma gli inquirenti mantengono il più stretto riserbo. Andrea Baldi, che lavorava come imprenditore nel settore dell'ottica, aveva 49 anni compiuti appena sabato 20 febbraio scorso, ed era incensurato: lascia moglie e figli, accorsi sul posto una volta appresa la notizia dalle forze dell'ordine: pare inoltre che nelle scorse ore la famiglia fosse in apprensione proprio perché non avesse notizie dell'uomo. Sgomento a Frattamaggiore e nel mondo del calcio sportivo campano: le condoglianze per la morte di Andrea Baldi sono giunte da tantissime società sportive soprattutto napoletane, come Afragolese e Puteolana, ma anche da tantissimi addetti ai lavori che lavorano nel mondo dello sport e delle relativi trasmissioni in onda sulle emittenti locali.