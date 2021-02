Orrore ad Afragola, in un'area prospiciente il parcheggio del centro commerciale di Afragola "Le porte di Napoli": il cadavere di un uomo, carbonizzato, rinvenuto in una auto totalmente bruciata dopo una segnalazione anonima giunta a polizia e carabinieri. Sul posto ci sono i poliziotti del commissariato di Afragola. Non si esclude ovviamente l'omicidio e il successivo incendio dell'auto col cadavere all'interno per cancellare le prove. Ovviamente fra le ipotesi prese in considerazione dagli investigatori al momento figura anche il suicidio. La Squadra Mobile sta acquisendo le immagini dei sistemi di video sorveglianza della zona. Secondo quanto si è appreso la presenza del cadavere è stata segnalata al 113 da un cittadino.