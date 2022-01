Trovato morto Lucio Grasso, il pescatore disperso nel Lago dei Cigni a Ciorlano È stato ritrovato morto Lucio Grasso, il 37enne di Castelpagnano (Benevento) disperso nel Lago dei Cigni, nel Casertano, mentre era a pesca con un amico.

A cura di Nico Falco

È stato ritrovato il corpo ormai senza vita di Lucio Grasso, il 38enne di Castelpagnano, in provincia di Benevento, scomparso mentre era a pesca con un amico giovedì scorso sul Lago dei Cigni, in località Torcino, a Ciorlano, nel Casertano, al confine con il Molise. Le ricerche erano state avviate subito, ma dopo quasi tre giorni le possibilità di ritrovarlo vivo si erano ridotte al minimo. Il corpo è stato affidato all'Istituto di Medicina Legale di Caserta.

Grasso era caduto nello specchio d'acqua tre notti fa, dopo essersi portato col suo gommone a parecchi metri dalla riva per controllare che la lenza della sua canna fosse a posto. L'allarme era stato lanciato dall'amico che era con lui, che alle prime luci dell'alba ha trovato il gommone sulla riva. I Vigili del fuoco hanno istituto un'unità di Comando locale sul luogo della scomparsa per coordinare le ricerche, a cui hanno partecipato anche i carabinieri del Nucleo Sommozzatori. Oltre alla squadra ordinaria del distaccamento di Piedimonte Matese, sono intervenuti il nucleo T.A.S. del Comando di Avellino, esperti in topografia applicata al soccorso, il nucleo sommozzatori del Comando di Napoli, il nucleo S.A.P.R. (sistemi aeromobili a pilotaggio remoto) del Comando di Caserta, il nucleo Cinofili del Comando di Caserta e di Benevento e il Nucleo Soccorso Fluviale del Comando di Salerno e Napoli.

Ieri sera erano stati trovati una scarpa e il giubbotto che Grasso indossava al momento della scomparsa. Il corpo è stato rinvenuto scandagliando i fondali: era rimasto bloccato da alcune alghe, probabilmente il ragazzo è annegato nel tentativo di risalire in superficie.