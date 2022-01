Pescatore cade nel Lago dei Cigni nel Casertano: disperso, ricerche in corso Lo specchio d’acqua, che richiama il nome della celebre opera di Tchaikovsky, si trova a Ciorlano, nella provincia di Caserta: i vigili del fuoco hanno avviato le ricerche.

A cura di Valerio Papadia

Il Lago dei Cigni a Ciorlano (Caserta)

Un uomo è disperso nel Lago dei Cigni, specchio d'acqua che richiama la celebre opera del compositore russo Tchaikovsky e che si trova a Ciorlano, cittadina della provincia di Caserta: si tratta di un pescatore, caduto in acqua nella mattinata di oggi, giovedì 20 gennaio. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Piedimonte Matese e i pompieri sommozzatori del Comando Provinciale di Napoli, nonché i carabinieri, che hanno tempestivamente avviato le ricerche del pescatore disperso. Lo specchio d'acqua di Ciorlano è noto e molto frequentato proprio per la pesca sportiva.

Secondo quanto si apprende, l'uomo disperso, originario della provincia di Benevento, è arrivato sulle sponde del Lago dei Cigni questa notte, e si è accampato in una tenda in compagnia di un amico, originario anch'egli dello stesso posto; a detta di quest'ultimo, il pescatore disperso si è allontanato nel cuore della notte. Da una prima ricostruzione degli inquirenti, sembrerebbe che il pescatore abbia preso il gommone e abbia raggiunto il punto in cui la lenza della sua canna si immergeva nell'acqua, per controllare se qualche pesce avesse abboccato all'amo, ma da quel momento di lui si sono perse le tracce: il gommone è stato ritrovato sulla riva alle prime luci di questa mattina dall'altro pescatore che, preoccupato, ha lanciato l'allarme, mettendo in moto la macchina delle ricerche; dell'uomo ancora nessuna traccia.