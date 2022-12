Trovate 13 bombe ad alto potenziale a Casalnuovo: capaci di distruggere le saracinesche dei negozi Gli ordigni esplosivi artigianali erano nascosti nei vani contatori in via Monsignor Peluso, all’interno del parco Macello, assieme a della droga. Sequestrato tutto il materiale.

A cura di Pierluigi Frattasi

Trovate dai carabinieri 13 bombe artigianali ad alto potenziale esplosivo a Casalnuovo, in provincia di Napoli. Ordigni in grado di far esplodere e distruggere le saracinesche dei negozi. Del tipo di quelli utilizzati per intimidire i commercianti. Le bombe erano nascoste in alcuni vani contatori, in un condominio di via Monsignor Peluso, all’interno del parco Macello.

Le bombe nascoste nei contatori del condominio

I carabinieri della tenenza di Casalnuovo di Napoli, nel corso delle perquisizioni avvenute nel weekend di Natale, hanno ritrovato anche della droga: 37 dosi di marijuana, 21 stecchetti di hashish. Tutto il materiale, sia le bombe artigianali che la droga, è stato sequestrato dai militari dell'Arma. Le bombe sono state repertate dai carabinieri artificieri del nucleo investigativo di Napoli e saranno distrutte.

Per gli artificieri sono in grado di distruggere le saracinesche

Si tratta di ordigni, secondo gli investigatori, simili a quelli utilizzati per intimidazioni alle attività commerciali. Le bombe, infatti, come rilevato dagli artificieri dei carabinieri, hanno involucro di plastica, invece del tradizionale cartone che viene utilizzato per rivestire le classiche “cipolle”, i petardi fatti esplodere in particolare durante le feste di Natale e Capodanno. Il loro potere distruttivo, quindi, è decisamente più alto. Sono infatti capaci di squarciare una saracinesca di un negozio senza particolari sforzi.

Pochi giorni fa bomba piena di chiodi in piazza a Cardito

Solo il 22 dicembre una bomba piena di chiodi e bulloni, pronta ad esplodere è stata ritrovata in piazza Santa Croce a Cardito, altro comune dell'hinterland napoletano. Era stata piazzata davanti un'attività di autonoleggio. Sul posto i Carabinieri di Caivano. A Caivano, a metà novembre, l'esplosione di una bomba in via Libertini aveva danneggiato due auto. Altre esplosioni ai danni di negozi si sono registrate negli scorsi mesi ad Afragola, sempre nell'area nord di Napoli.