Ancora una bomba nel Napoletano: danneggiate due auto e la saracinesca di una concessionaria La deflagrazione a Caivano, in via Libertini: per fortuna non si registrano feriti. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che indagano sulla vicenda.

A cura di Valerio Papadia

Immagine di repertorio

Ancora l'esplosione di una bomba scuote la provincia di Napoli: teatro dell'ennesima deflagrazione, questa volta, Caivano. Poco dopo la mezzanotte, i carabinieri della Sezione Radiomobile della locale compagnia sono intervenuti in via Libertini, proprio dove era stata segnalata l'esplosione.

Giunti sul posto, i militari dell'Arma hanno constatato che la bomba aveva danneggiato due automobili parcheggiate in strada, nonché la saracinesca di una concessionaria: fortunatamente, la deflagrazione non ha provocato nessune ferito. I carabinieri hanno avviato le indagini per chiarire la precisa dinamica di quanto accaduto e individuare la matrice dell'attentato dinamitardo; al momento non si esclude nessuna pista.

Incendio nella notte a Napoli: distrutti 2 scooter

Ancora questa notte, intorno alle 2.30, i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli sono intervenuti in via Fontanelle, al Rione Sanità, per l'incendio di alcuni scooter. Due ciclomotori, uno Scarabeo e un Sh, sono stati completamente distrutti dalle fiamme. Il rogo è stato estinto dai vigili del fuoco, intervenuti sul posto: per fortuna non risultano feriti. Indagini in corso da parte dei militari dell'Arma per ricostruire la dinamica e individuare la matrice del rogo.