Trovata una bomba piena di chiodi e bulloni pronta a esplodere nella piazza affollata Una bomba artigianale piena di chiodi e bulloni trovata in una piazza di Cardito, nel Napoletano: arrivano i carabinieri per il disinnesco.

A cura di Giuseppe Cozzolino

L’ordigno ritrovato in piazza Santa Croce a Cardito

Una bomba piena di chiodi e bulloni, pronta ad esplodere in piena piazza a Cardito, nell'hinterland napoletano. Era stata piazzata davanti un'attività di noleggio auto del posto, in piazza Santa Croce. Sconosciuta la matrice dell'ordigno, apparentemente di origine artigianale: i Carabinieri di Caivano sono intervenuti per le operazioni di disinnesco e per la messa in sicurezza della zona. L'ordigno infatti era potenzialmente letale: la presenza di chiodi e bulloni al suo interno avrebbe "ampliato" pericolosamente la portata dell'esplosione, scagliando gli oggetti di ferro come proiettili impazziti nei paraggi, rischiando di colpire anche mortalmente i passanti in quel momento in strada, oltre a fare danni nel raggio di centinaia di metri.

Le operazioni di disinnesco dell’ordigno da parte dei carabinieri di Caivano

La vicenda è avvenuta come detto questa mattina: sul posto sono intervenuti oltre ai Carabinieri della compagnia di Caivano anche gli Artificieri del Nucleo Investigativo di Napoli, che hanno disinnescato l’ordigno ed avviato le indagini per chiarire la dinamica del tutto e soprattutto la matrice dell'evento. Un ordigno simile era stato infatti già ritrovato a gennaio scorso, sempre a Cardito: un ordigno anche in quel caso in grado di colpire diverse persone nel raggio di centinaia di metri, vista la presenza di chiodi al proprio interno. Eventi che ricordano quelli accaduti in passato, anche all'estero: in Francia, ad esempio, nel 2019 un ordigno simile causò oltre dieci feriti a Lione, quando i chiodi all'interno vennero appunto "sparati" in tutte le direzioni dopo la deflagrazione.