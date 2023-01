Troppo alto per passare, ma ci prova lo stesso: furgoncino si incastra in un sottopasso Un furgoncino pubblicitario è rimasto incastrato nel sottopasso di via Dalmazia, a Salerno, a causa dell’eccessiva altezza: polizia municipale sul posto.

A cura di Giuseppe Cozzolino

Il furgoncino pubblicitario rimasto incastrato nel sottopasso. Foto Facebook / Figli delle Chiancarelle

Un furgoncino pubblicitario ha provato a passare nel sottopasso di via Dalmazia, a Salerno: ma era troppo alto, e così è rimasto bloccato, incastrandosi sotto la parte alta del sottopasso stesso. L'immagine è diventata subito virale dopo la condivisione del gruppo Facebook "Figli delle Chiancarelle". Sul posto è arrivata anche la polizia municipale, per "liberare" il furgoncino incastrato e verificare che non ci siano stati danni.

Intanto, il traffico è andato rapidamente in tilt: senza poter utilizzare il sottopasso, si sono verificate lunghe code di automobilisti, mentre le forze dell'ordine cercavano di liberare il mezzo e ripristinare la viabilità. Probabile che il furgoncino pubblicitario abbia imboccato il sottopasso senza accorgersi dell'eccessiva altezza e, arrivando da via dei Santi Martiri Salernitani, sia entrato sicuro di poter passare. Così però non è stato: e proprio al centro del sottoposto che porta su via Dalmazia è arrivato il "contato" con il soffitto. A quel punto si è reso necessario l'intervento della polizia municipale di Salerno: traffico in tilt anche perché il sottopasso è a senso unico (si entra da via Santi Martiri Salernitani e si esce su via Dalmazia), e così in poco tempo si è formata una lunga fila di automobili alcune delle quali ignare di quanto stesse accadendo. Solo una volta "disincastrato" il furgoncino pubblicitario e liberata la carreggiata, la circolazione veicolare ha ripreso regolarmente, smaltendo anche le lunghe file formatesi.