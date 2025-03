video suggerito

Ragazzini in giro con i coltelli il sabato sera a Napoli: controlli e denunce tra Chiaia e Vomero Controlli dei carabinieri nella movida del sabato sera tra Chiaia e Vomero: circa 300 ragazzini controllati, alcuni dei quali trovati in possesso di coltelli. Controlli anche ai parcheggiatori abusivi. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Valerio Papadia

77 CONDIVISIONI condividi chiudi

Come ogni weekend, una marea di giovani e giovanissimi, spesso minorenni, si è riversata per le strade di Napoli in cui la movida è più presente, in particolare a Chiaia e al Vomero; ed è proprio nei due quartieri del centro che, nella serata e nella notte appena trascorse, si sono concentrati gli accertamenti dei carabinieri, che hanno controllato circa 300 ragazzini, alcuni dei quali purtroppo trovati in possesso di coltelli.

E così, nella zona dei cosiddetti baretti di Chiaia, i militari dell'Arma, in due differenti aree, hanno sorpreso un 16enne e un 21enne, entrambi trovati in possesso di coltelli a serramanico. Inoltre, un ragazzo di 19 anni è stato denunciato poiché sorpreso alla guida di uno scooter senza aver mai conseguito la patente, con recidiva nel biennio; infine, sono stati otto i giovanissimi segnalati alla Prefettura di Napoli perché trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti.

Al Vomero, quartiere collinare della città, i controlli dei militari dell'Arma si sono concentrati, oltre che nelle piazze e nelle strade, anche nelle stazioni della Linea 1 della metropolitana. Proprio ai tornelli della stazione di piazza Vanvitelli, i carabinieri hanno sorpreso un 17enne che nascondeva nel giubbino un coltello di 26 centimetri: il minore è stato denunciato alla competente Autorità Giudiziaria. Al Vomero, inoltre, sono stati sette i ragazzini segnalati alla Prefettura per la detenzione di droga.

I controlli dei carabinieri nella movida del sabato sera hanno riguardato anche i parcheggiatori abusivi. A Chiaia due sono stati i denunciati, sorpresi a esercitare l'attività illecita nonostante fossero già stati sottoposti a Dacur, mentre al Vomero sono stati tre i parcheggiatori abusivi denunciati dai militari dell'Arma.