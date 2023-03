Troppi furti in casa, i cittadini organizzano ronde armate in costiera amalfitana Il sindaco di Tramonti (Salerno) invita alla razionalità i concittadini dopo la serie di furti in casa e a segnalare alle forze dell’ordine situazioni sospette.

A cura di Nico Falco

Un gruppo su WhatsApp ma segnalarsi a vicenda qualsiasi movimento sospetto, ma soprattutto ronde, a cui hanno preso parte cittadini con porto d'armi, per tenere d'occhio le strade e, in caso di allarme, intervenire in prima persona. Succede a Tramonti, piccolo centro della provincia di Salerno, dove alcuni residenti hanno deciso di aiutare in questo modo gli investigatori contro la banda di ladri che, per due fine settimana consecutivi, ha colpito in alcune abitazioni alla periferia del comune della costiera amalfitana.

La mobilitazione spontanea, però, seppur nata con le migliori intenzioni, potrebbe avere conseguenze nefaste. Lo sottolinea il sindaco di Tramonti, Domenico Amatruda, che ieri ha incontrato nell'aula consiliare numerosi cittadini, preoccupati per la situazione, e ha chiesto loro di "non farsi giustizia da sé e di evitare scontri personali coi malviventi", invitandoli ad usare "intelligenza e buon senso" per cercare di essere di aiuto alle forze dell'ordine. "Non vorrei assolutamente – ha spiegato – che si andassero ad aggiungere attività illecite a quelle che stanno già commettendo i delinquenti che devono essere assicurati alla giustizia nel più breve tempo possibile".

Nei giorni scorsi era stato creato anche un gruppo su WhatsApp, con circa 200 partecipanti, allo scopo di scambiarsi informazioni in tempo reale per localizzare i malviventi. Il comandante della stazione locale dei carabinieri, Giorgio Covato, e il comandante della Polizia Locale, Moreno Salsano, avevano raccomandato ai cittadini di non intervenire in prima persona ma di segnalare qualsiasi movimento sospetto alle forze dell'ordine. Lo stesso concetto espresso anche da Amatruda che, invitando i cittadini a prestare attenzione a sconosciuti o persone sospette, ha ribadito che l'unica cosa da fare è segnalare.