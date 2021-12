Troppi contagi Covid tra i dipendenti, oggi soppressi 4 treni della Circumvesuviana A darne comunicazione l’Eav, l’azienda che gestisce la linea ferroviaria che collega Napoli alla zona Vesuviana e alla Penisola Sorrentina.

A cura di Valerio Papadia

L'aumento dei contagi da Covid-19, a Napoli e provincia, colpisce anche il trasporto pubblico: a causa di troppi dipendenti in malattia perché positivi al Sars-Cov-2, e quelli che sono in isolamento fiduciario perché entrati in contatto con positivi, soltanto nella mattinata di oggi, mercoledì 29 dicembre, sono stati soppressi 4 treni della Circumvesuviana, linea ferroviaria che collega la Stazione Centrale di Napoli all'area Vesuviana e alla Penisola Sorrentina: a darne notizia l'Eav, l'azienda partecipata della Regione Campania che gestisce il servizio. Questi i treni che sono stati cancellati oggi, mercoledì 29 dicembre:

ore 8.08 da Baiano per Napoli

ore 8.14 da Napoli per Torre del Greco

ore 9.01 da Torre del Greco a Napoli

ore 11.54 da Napoli per Sorrento

Soltanto qualche giorno fa, lo scorso 23 dicembre, una situazione analoga si era verificata nell'Anm, l'altra azienda che gestisce il trasporto pubblico a Napoli: a causa di tantissimi dipendenti ammalati oppure in quarantena a causa del Covid-19, alcune stazioni delle tre Funicolare in esercizio avevano chiuso improvvisamente, senza preavviso. Per l'occasione, con tredici assenti su ventuno in totale, l'Anm si era vista così costretta ad effettuare soltanto corse dirette tra Montesanto e via Morghen e tra Chiaia e Cimarosa, oltre alla corsa diretta della Funicolare Centrale tra piazzetta Augusteo e piazza Fuga.

Capodanno 2022, i trasporti a Napoli

Problematica la situazione del trasporto pubblico, a Napoli, anche per la giornata di Capodanno, il 1° gennaio 2022, quando le Funicolari e la Linea 1 della metropolitana interromperanno il servizio alle ore 13. A circolare saranno dunque soltanto gli autobus, con una interruzione tra le 13.30 e le 16, quando il servizio riprenderà per le corse pomeridiane.