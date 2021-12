Trasporto pubblico a Napoli

Funicolari Napoli, boom di dipendenti ammalati o in quarantena: stazioni chiuse senza preavviso La Funicolari di Chiaia e Montesanto nel pomeriggio fanno solo corse dirette. Lasciati a piedi centinaia di utenti.

A cura di Pierluigi Frattasi

Boom di ammalati e di quarantene tra i dipendenti delle funicolari di Napoli. A sorpresa chiudono alcune stazioni per mancanza di personale. Le Funicolari di Montesanto e Chiaia nel turno pomeridiano di oggi, giovedì 23 dicembre 2021, contano 13 assenti su 21. Una situazione di penuria di personale che ha costretto l'Anm, l'azienda dei trasporti pubblici di proprietà del Comune di Napoli, a chiudere alcune stazioni intermedie, come quella stazione Corso Vittorio Emanuele, e fare solo corse dirette oggi pomeriggio, tra Montesanto e via Morghen e tra Chiaia e il Vomero. Sul sito Facebook dell'azienda non è comparsa alcuna comunicazione in proposito per oltre un'ora. L'avviso è stato poi dato dall'Anm solo alle 15,28.

Era già accaduto venerdì scorso, quando sia la Funicolare di Chiaia che quella di Montesanto avevano annunciato la sospensione delle corse intermedie per mezza giornata. In quel caso, però, l'avviso era stato dato correttamente sulla pagina Facebook Anm. Oggi, invece, non è arrivata nemmeno quella comunicazione. Lasciati a piedi centinaia di utenti, i quali, una volta arrivati a Montesanto, magari dopo una giornata di lavoro o dopo le ultime compere di Natale, hanno trovato i cancelli chiusi. A quanto apprende Fanpage.it, questa situazione proseguirà per tutta la giornata di oggi.

L'Anm ha comunicato anche gli orari dei trasporti per le feste. Nelle giornate di Natale e Capodanno la metropolitana Linea 1 e le funicolari saranno in servizio solo fino alle ore 13. Dopodiché in strada si troveranno solo i bus. Niente corse prolungate non stop la notte del 31 dicembre a causa delle normative anti-Covid19. La decisione è stata presa a seguito delle ordinanze regionali di contrasto alla pandemia e dopo l'annullamento del tradizionale concerto di Capodanno in piazza del Plebiscito, spostato al Maschio Angioino e trasmesso solo in Tv e streaming.