Tromba marina terrorizza il Salernitano, alberi abbattuti vicino alle case: paura a Casal Velino e Ascea

Una gigantesca tromba marina si è scatenata oggi pomeriggio, martedì 18 novembre, sulla costa del Salernitano, tra Casal Velino e Ascea Marina. Il violento vortice di vento è partito a mare, nei pressi dell'area marina a poche decine di metri di distanza dalla spiaggia, per dirigersi velocemente verso Sud, in direzione di Ascea e poi arrivare verso terra, dissipandosi solo in località Isola, al confine con Ascea.

Alberi abbattuti dalla tromba d'aria nel Salernitano

Il fenomeno meteorologico, caratterizzato da una traiettoria anomala, ha sfiorato per pochissimo il centro abitato, evitando conseguenze ben più gravi. La tromba d'aria si è abbattuta, invece, su dei campi agricoli. La violenza delle raffiche di vento ha sradicato un albero ad alto fusto, provocando anche altri danni. Per fortuna, secondo le prime informazioni, sembra che non ci siano feriti.

Immediato l'intervento dei soccorsi. Sul posto sono arrivati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Vallo della Lucania, che hanno provveduto alla rimozione dell'albero e alla messa in sicurezza dell'area, ripristinando la viabilità e scongiurando ulteriori rischi per le abitazioni vicine. L'episodio ha molto scosso la cittadinanza e sono state tante le segnalazioni arrivate ai numeri dell'emergenza dei Vigili del Fuoco.

La Protezione Civile ha prorogato l'avviso di allerta meteo gialla per rischio dissesto idrogeologico, fino alle ore 14,00 di domani, mercoledì 19 novembre. Le forti raffiche di vento legate al maltempo, quindi, potrebbero continuare anche nelle prossime ore. Per questo motivo, si consiglia la massima prudenza e di evitare, per quanto possibile, di uscire di casa.