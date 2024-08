Tromba marina a Policastro, panico in spiaggia: i bagnanti fuggono via Tromba marina a Policastro Bussentino, in provincia di Salerno. I bagnanti fuggono spaventati dalla spiaggia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Napoli Fanpage.it

A cura di Pierluigi Frattasi

76 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una tromba d'aria si è formata in mare a Policastro Bussentino, nota località balneare nella parte meridionale del Salernitano, creando momenti di panico tra i bagnanti e i conducenti di natanti ancora in acqua. La tromba d'aria, scesa dalle nubi nere, dense e cariche di pioggia, ha minacciato la costa per alcuni interminabili minuti prima di dissolversi. Subito dopo, un violento nubifragio ha colpito la zona, causando numerosi allagamenti. Fortunatamente, i danni sono stati contenuti, ma l'evento ha lasciato il segno tra i residenti e i turisti presenti.

Paura tra i bagnanti in spiaggia

Momenti di panico si sono vissuti oggi, lunedì 19 agosto 2024, sul litorale del Golfo di Policastro, al confine tra la Campania e la Basilicata e proprio di fronte alla Riviera del Cedro in Calabria. Il vortice si è formato in pochi secondi, avanzando poi molto rapidamente verso la costa e prendendo di sorpresa i bagnanti che erano in spiaggia. La tromba d'aria, un fenomeno meteorologico spettacolare quanto pericoloso, ha mostrato ancora una volta la forza della natura. Gli esperti meteo avevano già previsto condizioni avverse, ma l'intensità del fenomeno ha sorpreso molti. I bagnanti, colti di sorpresa, hanno cercato rifugio mentre i conducenti delle imbarcazioni hanno dovuto affrontare momenti di grande tensione.

Dopo la scomparsa della tromba d'aria, il nubifragio ha portato piogge torrenziali che hanno rapidamente allagato strade e abitazioni. Le autorità locali sono intervenute prontamente per gestire l'emergenza, limitando i danni e garantendo la sicurezza dei cittadini. Un fenomeno simile si era verificato ieri a Torre del Greco, dove una tromba marina aveva devastato i lidi sul lungomare.