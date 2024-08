Maltempo in Campania, tromba marina a Torre del Greco: lidi distrutti e alberi sradicati

Tromba marina a Torre del Greco devasta i lidi balneari e sradica gli alberi sul lungomare. Raffiche di vento molto forti che si sono abbattute sul litorale del comune corallino, in provincia di Napoli, questa notte. Le immagini dei danni provocati dal maltempo, che sta imperversando anche in Campania, sono diventate subito virali. Uno dei video della devastazione è stato pubblicato dal parlamentare Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi Sinistra): "La strada Litoranea di Torre del Greco è stata duramente colpita da un nubifragio e da venti forti che hanno causato notevoli danni".

Negli scorsi giorni, l'Arpac aveva lanciato l'allarme sul riscaldamento del Golfo di Napoli, con punte superiori ai 30 gradi centigradi, e sul rischio di Medicanes, i microuragani del Mediterraneo.

A Torre del Greco, lungo la carreggiata diversi alberi sono stati abbattuti dalla forza del temporale, molti dei quali sono caduti al centro della strada. Diversi i danni anche ai lidi che si sono visti portare vie tendoni, coperture e attrezzature come tavoli e sedie.

Le immagini dell’accaduto sono state inviate al deputato di Alleanza Verdi Sinistra Francesco Emilio Borrelli, che ha commentato:

“Ci troviamo sempre più spesso di fronte a eventi temporaleschi estremi, con acqua e vento che si abbattono all’improvviso sulle città con una intensità difficilmente registrata negli anni passati. Ormai dobbiamo abituarci a questi fenomeni e lavorare insieme alle amministrazioni comunali per prevenirne i danni. E pensare che ci sono ancora in giro i negazionisti del climate change e gli oscurantisti dell’azione irresponsabile degli uomini che sta avendo un impatto sempre più deleterio sul clima globale. La mia solidarietà a chi ha subito i danni del temporale e il mio invito a guardare bene questi e altri video che arrivano in presenza dei temporali per capire quanto sia importante lavorare tutti per una immediata inversione verso la sostenibilità delle azioni, delle produzioni e dell'economia globale e locale”. ù